أهالي حي النشوة في الحسكة يطردون مسلَّحي "قسد" من الحي

جهينة نيوز

اقدم أهالي حي النشوة في الحسكة على مسلَّحي ماتسمى "قوات سوريا الديمقراطية قسد" من الحي بعد ان قطعوا الطرقات واشعلوا النيران بسبب شن القوات حملة لاعتقال شبان الحي وتجنيدهم إجباريا.

وشهدت أحياء في مدينة الحسكة احتجاجات من قبل السكان ضد ما وصفوه بـ"ممارسات وانتهاكات" من قبل "قسد" وسط مناشدة الأهالي الحكومة السورية التدخل والحماية.

ونقلت روسيا اليوم عن مصادر محلية في المدينة أن أهالي حي غويران جنوب غرب مدينة الحسكة قاموا بإشعال النار في إطارات السيارات وقطع الطريق الواصل بين حيي النشوى الغربية والشرقية ومنطقة دوار الشريعة على مدخل الحي لمنع مسلحي "قسد" من دخول الحي، تزامنا مع التظاهرات التي يشهدها الحي ضد ممارساتهم في اعتقال الشباب وتجنيدهم.

وذكر نشطاء أن الاحتجاجات انتقلت إلى عدد من الأحياء التي تسكنها أغلبية عربية ومنها حي غويران المجاور لحي النشوى، ووجهت دعوات مساء الجمعة في مساجد المدينة للتظاهر عقب صلاة التراويح ليلة السبت ضد حملة الاعتقالات التي تنفذها "قسد" متمثلة في التجنيد الإجباري.

وأكدت المصادر أن الاعتقالات طالت حتى طلاب المرحلة الثانوية وزائري المدينة من مدن ومحافظات أخرى، مشيرة إلى مخالفات حتى في القرارات التي وضعها مسلحو "

قسد" الكردية وأولها شرط السن بالنسبة للتكليف.