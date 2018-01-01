ترامب يغلق إحدى أكبر شركات التكنولوجيا الصينية

جهينة نيوز

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة عبر "تويتر" وقف عمل مجموعة "زد تي إيه"، إحدى أكبر شركات التكنولوجيا الصينية، والتي تعتمد بشكل أساسي في صناعاتها على مكونات أمريكية.

واتهم ترامب الإدارة الأمريكية السابقة بالسماح للمجموعة الصينية بالعمل دون قيود، لكنه أشار إلى إمكانية إعادة تشغيلها بعد التعهد بمستويات عالية من الحماية.

واشترط الرئيس الأمريكي لإعادة فتح أعمال المجموعة تغيير إدارتها، إضافة لدفع غرامات تصل إلى 1.3 مليار دولار.

وكانت "زد تي إيه" قد علقت أنشطتها التشغيلية في وقت سابق، بعدما حظرت واشنطن، الشهر الماضي، على الشركات الأمريكية بيع أي مكونات للشركة الصينية لمدة سبع سنوات، بسبب انتهاكها تسوية تمت عام 2017، بعد اتهامها بأنها باعت معدات بشكل غير قانوني، احتوى بعضها على مكونات أمريكية، إلى كوريا الشمالية وإيران.

ووضعت بكين مسألة إيجاد حل للمجموعة الصينية، التي يبلغ عدد موظفيها نحو 80 ألف شخص، أحد المطالب الرئيسية خلال المفاوضات التجارية مع واشنطن.