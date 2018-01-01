ما الهدف من مناورات "حماة الصداقة 2018" بين روسيا ومصر ؟

جهينة نيوز

تستعد مصر وروسيا لإجراء مناورات عسكرية مشتركة "حماة الصداقة 2018"، هذا العام على الأراضي المصرية في نوفمبر تشرين الثاني القادم، وفقا لما أعلنته وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق.

وأكد المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، اللواء طيار أركان حرب هشام الحلبي أن التدريبات المشتركة بين مصر وروسيا مهمة لأنه يتم التدريب فيها بين القوات المسلحة على مهام تدريبية عالية، وهذه التدريبات من أرقى مجالات التعاون العسكري، ومؤشر للتوافق السياسي بين الدولتين.

ونوه اللواء هشام الحلبي بأن كل تدريب يتم فيه وضع الهدف المخصص له، وطبقا لهذا الهدف ومكانه يتم تحديد الأسلحة التي سيتم استخدمها، فعلى سبيل المثال في التدريب الماضي الذي تم في روسيا بمشاركة المظليين شاركت فيه بالتالي طائرات نقل المظليين.

وأضاف اللواء الحلبي أن التدريب المشترك يحدد نوعية السلاح الخاص به ونوع القوات طبقا للهدف منه، فهناك تدريبات بحرية وتدريبات جوية وتدريبات إنزال مظلات، والتدريب السابق مع روسيا كان هدفه إنزال المظليين والمعدات والأسلحة الثقيلة وكان على درجة عالية من الاحتراف.

وأشار اللواء الحلبي إلى أنه لم يتم تحديد الهدف من التدريب القادم بصورة دقيقة وسيتم تحديد الأسلحة حين يتم الإعلان عن هدفه.

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