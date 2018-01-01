"إسرائيل" تسعى لإقناع الصين بنقل سفارتها إلى القدس

جهينة نيوز

قالت القناة السابعة الإسرائيلية إن نائبة وزير الخارجية الإسرائيلية تسيبي حوتبلي، وصلت إلى الصين، يوم امس الجمعة لحث الحكومة الصينية على نقل سفارتها من تل أبيب إلى مدينة القدس، على غرار ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت القناة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، أن حوتبلي التقت نظيرها الصيني في بكين، وحثته على ضرورة نقل سفارة بلاده إلى مدينة القدس، أسوة بالدول الثلاث، التي نقلت سفاراتها إلى المدينة كما بحثت عودة العلاقات الثنائية بين البلدين، بعد فترة جمود لأربع سنوات كاملة.

ودعت حوتبلي الرئيس الصيني إلى زيارة "إسرائيل"، بهدف تجديد العلاقات الثنائية، مشيرة في حديثها إلى أهمية الدور الصيني في منطقة الشرق الأوسط، وناقشت مع نظرائها من المسؤولين الصينيين مدى التدخلات الإيرانية في سوريا، وأثره على الأمن القومي الإسرائيلي.

ونقلت الولايات المتحدة الأمريكية، وغواتيمالا، وباراغوي، سفارات بلادهم من تل أبيب إلى مدينة القدس.

وكانت الولايات المتحدة نقلت سفارة بلادها من تل أبيب إلى مدينة القدس، في الرابع عشر من الشهر الجاري، عشية الاحتفال بمرور سبعين عاما على انشاء دولة إسرائيل. تبعتها دولتي، غواتيمالا، وبارغواي، ومن المحتمل أن تنضم إليهم رومانيا لاحقا.