بالصور- إنقسام طائرة إلى نصفين بعد انحرافها عن مدرج المطار

جهينة نيوز:

تعرّض ما لا يقل عن ستة أميركيين لإصابات نتيجة سقوط طائرة خاصة في "هندوراس" عاصمة "تيغوسيغالبا" صباح الثلاثاء.

وقد كانت طائرة" Gulfstream G200 " عائدة من رحلة خاصة من مدينة "أوستن" في تكساس الأميركية، عندما انحرفت عن المدرج في مطار "تونكونتين" الدولي وتحطمت في طريق مزدحم بالقرب من المطار المحاط بالجبال والأحياء السكنية.

في حديث مع موقع BBC رجّح خبير الطيران "أندرو تشارلتون" أن الطائرة المنكوبة كانت "ثقيلة الوزن"، لافتاً الى أنها "كانت تحتوي على حمولة كبيرة في مؤخرتها، وهذا الضغط أدى إلى انقسام الهيكل إلى نصفين عندما هبطت بسرعة 200 ميل في الساعة".