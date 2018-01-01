بالصور.. مفجأة ..أسطورة كرة القدم رونالدينيو يتزوج من سيدتين في الوقت نفسه

جهينة نيوز:

يبدو ان أسطورة كرة القدم البرازيلية "رونالدينيو" مصرا على ادهاش محبيه ليس فقط في عالم كرة القدم و لكن حتى في خبر تناولته تقارير إعلامية و هو عزمه على الزواج من امرأتين في الوقت نفسه.

ومن المقرر أن يعقد اللاعب المعتزل قرانه في شهر آب/أغسطس القادم على كل من خطيبتيه "بريسيلا كويلهو" و"بياتريس سوزا".

حفل الزفاف غير تقليدي أبداً ليس من المفترض أن يتخلله أي مشاكل من جانب العروستين، إذ أفاد مصدر مقرّب أن العروستين على وفاق تام وتنسجمان معاً بشكل كبير.

فقد عمل "رونالدينيو" (38 عاماً) على خلق "مثلث حب متناغم" ويعيش الثلاثي معاً في قصر نجم برشلونة السابق في "ريو دي جانيرو" منذ كانون الأول/ديسمبر.

أما من الناحية القانونية ولأن رونالدينيو يخطط للزواج من المرأتين في نفس الوقت، فإن علاقة الثلاثي ستعتبر "اتحادًا مدنيًا" يتألف من ثلاثة أشخاص وهذا الأمر قانوني في البرازيل.