أبراج يوم السبت 2018/5/26 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم 5/26: دبلوماسي، محدث، قراراته مدروسةبلحظة واحدة، دائماً عنده قرار، محب وحريص اتجاه أفراد عائلته، رقيق، حساس، شخصية متعددة الوجوه، يسعى للكمال، يبالغ بالمثالية، قنوع، عقلاني من الدرجة الأولى، دائماً يحل مشاكله بنفسه، عقلاني بالاستقرار، يتمتع بصلابة وتركيز أكثر، حركة مال ورغبة باستثمارات، أحداث تتمة لمشروع سفر أو تنقل، احتمال ارتباط للبعض،وسفر للذي وضعه يسمح، تحسين مهارات، نقطة تحول ربما قفزة نوعية، انهاء أمر قانوني للبعض، تغيير نحو الأفضل، الفترة القادمة تبشر بالخير، حظ سعيد.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: تدخل مرحلة جديدة وخاصة اليوم لأن يتبدل المشهد العاطفي للأفضل، ربما تقع بحب جديد أو تقوم بمهمة مميزة وتقدم على انفتاح واشراق وخاصةً يمكن مصالحة، تنظر بطريقة مختلفة للأمور، تحصل على بعض المدخول، تساعد أحد معارفك، أو يمكن إحداث تغييرات جذرية، يمكن أن تضطر لسداد ديون أو استحقاقات مالية أو فواتير، أيضاً انتبه على صحتك ولا تعصب مولود الحمل.

الثور: تجنب التوتر والقلق والمواجهات وخاصة أن القمر يفقدك الشجاعة والارادة على العمل ويشعرك بالاحباط، كن متيقظ اليوم لأن أمامك بعض المعاكسات وتدفعك لتكون هجومي و عصبي، راجع نفسك وارمي كل الاشغال وراء ظهرك، وجرب اقامة حوار عميق مع الشركاء بهدف تزيل خلفات معينة حتى لا تبقى نار تحت رماد تهدد حياتك بالظهور من جديد، خذ واعطي مع الطرف الآخر مولود الثور.

الجوزاء: اليوم تكسب خبرة جديدة، تحصل على عقد أو تنجح باستثمار أو نطل على فرص عملية جديدة يؤدي الى ازدحام بجدول أعمالك، يوم واعد على صعيد مهني تضطر لأن تقوم به يصعب عليك تأجيله، يوم يسبب انعكاس سلبي وتشعر بأنك خاضع لتوقست صارم وهذا الشيء يدفعك للتوتر وضيقالصدر، كثرة العمل ياليوم يسرق منك لحظات مفيدة، إذاً باشر بنظام غذائي مولود الجوزاء.

السرطان: اليوم في الأجواء تغيير في تفكيرك وتصرفاتك تضطر للانسحاب من مكان العمل لأن يمكن وجود أضواء و قرارات سرية بهذا الوقت يمكن أن يكون عندك انتصار مع قيم الحكمة والصبر، تقدر أن تفاجئ الآخرين لأن اليوم يوجد حظوظ و هذا دليل على حسن نواياك وكرمك، يكفي اليوم أن تفكر وترغب بأشياء لتجد الأبواب مفتوحة اما على صعيد اجتماعي أو مالي وتتذوق طعم السعادة، تلمس اهتمام بالمقابل وجود لقاءات مسلية وعلاقات مميزة مع الأولاد ، وحظوظ لتقترب من الأجواء والأحباب مولود السرطان.

الأسد: اليوم مضغوط، تطرأ أمور، يوجد تراجع نفسي، فترة فيها ارتباك وتغيرية تهدد أوضاعك الشخصية أو المهنية أو العائلية، لذلك اليوم لا تدع أحد يؤثر بسلبية عليك، لأنك تحتل بمركز يوصلك لهدف وخاصةً المشاغل العائلية والعقارية والشخصية هي التميز بهذا النهار بالنسبة لك، فرض جيدة وناجحة اذا قدرت أن تصل لمكسب أو اهتمام بمحيطك، وإذا صادفت مشكلة عائلية لا تأخذ قرار يدخلك بدائرة الشك، سرعان ما تحسم الوضع بشرط الحل ان لايكون بالتطرف مولود الأسد.

العذراء: نهارك جيد لتوظف طاقاتك بشكل ايجابي يعود عليك بمردود يضاهي جهودك لكن انتبه لا تلتزم بأي شيء إذا لم تعمل عليه دراسة جيدة، جرب أن تعزز موقعك، خطوات جديدة تتطلع لبعيد وتصل إلى أهدافك للتنقل وللأخبار الجميلة، صدق احساسك و صدق قلبك اليوم جيد ليكون نهار جميل للمقابلات للحركة وللتنقل وللسفرات القصيرة، لتختص بأحد الأحبة ولترتفع المعنويات لتشعر أنك بحال أفضل من السابق، تغمرك عواطف جيدة، توقع على عقد مولود العذراء.

الميزان: اليوم فرصة مالية، تشعر بحالة من الارباك بسبب تزايد المصاريف والنفقات لكن ترى أن عدد من الفواتير المستحقة تنهال عليك، يمكن أن تحصل على مكسب أو استرداد دين، لكن المصاريف تقف بالمرصاد، انتبه لا تفسح مجال للمغرضين، تصرف بسرعة دون غرور، تقلب المقاييس رأساً على عقب وخاصةً اليوم الفلك ينصحك بأن تنسى الماضي وتفكر بالمستقبل وما مضى قد مضى لأن اليوم تفرض على نفسك بعض الأمور التي فيها حركة لتقدر أن تولد بعض الأمور المالية، يجب أن تكون متروي، لأن من المفيد أن تتحدى الأقدار أو بعض السلطات أو بعض الاجراءات، أمور مالية تشغلك اليوم مولود الميزان.

العقرب: اليوم تزداد رغبتك بمتابعة الأعمال العالقة عندك وتشعر بحيوية واجتماعية تتآلف مع بعض الأصدقاء وقدرة عالية على تخرج من الحيرة وتكون نقطة انطلاقة لبداية جديدة، وتشهد فترة جميلة لذلك كن اليوم قد المسؤولية،اليوم مسيطر على الوضع، وتدفع بمصالحك، اليوم بداية نهار جيد لتلتقي مع المتفضي لهم الأسرار أو تتفق معهم بصورة سرية على بعض المشاريع، تصل لانجازات كبيرة، حظ وازدهار لك مولود العقرب.

القوس: مدعو لاستنفار لوجود بعض التغييرات، يمكن تتبلور الأمور بشكل سيء لذلك انتبه و قف على الحيادة، لا تتورط بمسألة قد تكون خطيرة، انتبه أن لا يفتضح أمر إذا كنت لا تود ذلك، بمعنى المثل ابتعد عن الشر وغني له، وخاصةً القمر بالعقرب معناه يوجد قرارات متسرعة، تخمينك آني ،ربما تحتاج اليوم لسند قوي، ممكن يساعدك، لأنك مصاب بحيرة من جراء عدم القدرة أن تلتزم بالاولويات، لا تستسلم للاحباط وكن منتبه على صحتك مولود القوس.

الجدي: اليوم تشعر بالسعادة حتى بدون أسباب موجبة، تبتعد عن المناكفات، تراقب مزاجك، ممكن كان في قصة تتعلق بفرص تفرح قلبك، مكافئة على جهود سابقة، تطلق مشروع جديد، تتحسن الصحة، يومين جميلين فيهم استقرار على صعيد الأصدقاء واللقاءات والدعوات، تتحرر من أفكار مسبقة، تتخطى الوضع المعقد والتغييرات هي ببعض القرارات لأن اليوم يوجد تسويات عندك مولود الجدي.

الدلو: مطلوب الحذر وتجنب انجذاب جسدي قد يكون خطير عليك أو يكون مع الغرباء وتفسر تفسير خاطئ لنوايا أحد الأشخاص اتجاهك، التوهم بشأن أي معاكسة، شكوك ومحاولة امتلاك قصة، وتفرض شروطك وتكون تعجيزية، لذلك حالة الهروب منك قد تكون ايجابية، لكن نظم مواعيدك المهنية، عيد بعض الأمور لنصابها حتى تسمع أخبار جيدة تتعلق بوضعك المهني، اليوم مسؤوليات طارئة، تعامل مع غرباء، تفتح أبواب جديدة، تسهل انجازات، طموحاتك كبيرة، الآخرين يحاولون احباطك، مولود الدلو.

الحوت: اليوم تدافع عن أفكارك، وتغمرك اشعاعات واعدة تحمل لك مغامرات اليوم في بعض الأمور التي فيها أمور طارئة وقضية متعلقة بوضع مادي أو قانوني أو أوراق أو استقبال زوّار أو توديع زوّار، بمعنى تلتقي بالناس الذين يحبذوك اليوم، تكشف مجهول، تثبت قدراتك، اليوم تولد عندك بعض الأفكار التي فيها حماسة وحب التجديد، يبدو اليوم متعطش للفوران والغليان مولود الحوت.