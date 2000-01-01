بوتين.. الأعمال الأحادية الجانب تؤدي الى مأزق

جهينة نيوز:

اكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،اليوم، أنه يجب على الجميع بحث سبل تسوية الوضع فيما يتعلق بالاتفاق النووي مع إيران.

وافادت وكالة سبوتنك ان بوتين قال خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي:"الأعمال الأحادية الجانب تؤدي الى مأزق وتعتبر هدامة دائما، ولذلك يجب علينا كمشاركين في هذه العملية التباحث والعمل معا على إيجاد حلول"، مضيفا : "فيما يتعلق بالعقوبات، أيدت روسيا فرض العقوبات التي يتبناها مجلس الأمن الدولي على إيران، وهي لم تدعم أي شيء تم فرضه من جانب واحد من قبل أي شخص، لقد تحدثت دائما عن هذا واعتبرت أنها ذات نتائج عكسية وضارة."

وونوه بوتين الى أنه :"ما يسمى بالصفقة النووية الإيرانية معززة بقرار مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، وهي وثيقة متعددة الجوانب، وفي حال أردنا أن تكون أعمالنا قابلة للتنبؤ علينا الالتزام بالقواعد العامة"