الاعصار "ميكونو" يمتد ويضرب سلطنة عمان

حهينة نيوز:

أعلنت سلطنة عمان أن الاعصار "ميكونو" الذي ضرب وأغرق جزيرة سقطرى اليمنية، اشتد قوة ليصبح من الدرجة الثانية فيما يقترب من المناطق الجنوبية للسلطنة.

وقالت هيئة الارصاد الجوية العمانية على تويتر إن "آخر الرصدات توضح تطور الحالة المدارية الى اعصار من الدرجة الثانية" مع رياح شديدة السرعة.

وتوقع المركز في مستجدات المعلومات ان تضرب عين الاعصار صلالة، كبرى مدن محافظة ظفار بعد ظهر الجمعة.

ومن المتوقع أن تستمر عواصف الاعصار في ضرب المدينة والمحافظة لساعات بسرعة تصل الى 170 كلم بالساعة.

وشهدت محافظة ظفار تساقط امطار غزيرة وقال مصور لوكالة فرانس برس في صلالة ان المطر لم يتوقف لساعات، في حين حثّت السلطات المواطنين على البقاء في منازلهم.