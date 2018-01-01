"الفيفا" يهنئ نادي الجيش بلقب الدوري السوري

جهينة نيوز:

هنأ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو نادي الجيش بمناسبة تتويجه ببطولة الدوري السوري لكرة القدم 2017/2018.

و أرسل " الفيفا " عبر الأمانة العامة لاتحاد كرة القدم المحلي، رسالة تهنئة إلى نادي الجيش و جاء فيها :

"الجيش هو بطل سوريا لموسم 2017-2018 وإنه لمن دواعي سروري أن أرسل أحر التهاني إليه لتتويجه باللقب للمرة الرابعة على التوالي واللقب السادس عشر بشكل عام".

وأضاف إنفانتينو "اللقب هو نتيجة لتصميم وإرادة الجميع لذا تهانينا للاعبين، المدرب، الإدارة، وكل الطاقم الفني والطبي وكذلك للجماهير على هذا الإنجاز الرائع".

واختتم الرسالة "بالنيابة عن مجتمع كرة القدم بأكمله أود أن أشكر فريق الجيش واتحادكم للمساعدة في نشر الرسالة الإيجابية والسامية لكرة القدم".