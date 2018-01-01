وفد أميركي يجري مشاورات اليوم بتركيا حول منبج السورية

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الخارجية التركية أن وفدا من الولايات المتحدة سيجري مشاورات اليوم الجمعة في تركيا مع مسؤولين محليين بخصوص مدينة منبج السورية.

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، في مؤتمر صحفي إن وفدا من الولايات المتحدة سيصل اليوم إلى أنقرة لبحث قضية منبج.

وأكد أقصوي أيضا أن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، سيتوجه يوم 4 يونيو إلى الولايات المتحدة بهدف إجراء مفاوضات مع مسؤولين أميركيين بشأن "خارطة الطريق الخاصة بمنبج".

يذكر، ان القوات الأميركية كانت قد أقامت في وقت سابق قاعدة عسكرية جديدة لها في مدينة منبج عند الحدود مع تركيا، فيما أكد متحدث باسم "مجلس منبج العسكري" التابع لـ"قسد" شرفان درويش، لوكالة "رويترز" بداية الشهر الجاري، أن قوات فرنسية نُشرت أيضا في القاعدة التي أقامها ما يسمى التحالف الدولي بقيادة واشنطن بغية مراقبة وحماية الحدود، موضحا ان القاعدة أنشئت فور شن تركيا وحلفائها حملة عسكرية ضد الوحدات الكردية في منطقة عفرين السورية الحدودية في يناير الماضي، وفي ظل تهديدات أنقرة المتكررة بإدخال قواتها في منبج.