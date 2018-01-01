«نيكاي» يصعد «بحذر» بعد إلغاء قمة ترامب وكيم جونغ أون

جهينة نيوز:

أغلق المؤشر «نيكاي» الياباني مرتفعاً اليوم (الجمعة)، بدعم من الأسهم الكبرى مثل «طوكيو إلكترون» و«فاست ريتيلينغ»، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب تضرر المعنويات بعد أن ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب قمة مع زعيم كوريا الشمالية.

بيد أن الأسهم المرتبطة بالدفاع جذبت مشترين بفعل التكهنات بأن التوترات الجيوسياسية ستزيد. وأغلق «نيكاي» مرتفعاً 0.1 في المئة إلى 22450.79 نقطة. وعلى أساس أسبوعي، خسر المؤشر 2.1 في المئة في أول تراجع من نوعه في تسعة أسابيع.

وانخفض المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.2 في المئة إلى 1771.70 نقطة. وارتفع سهم «طوكيو إلكترون» 1.7 في المئة، بينما زاد سهم «فاست ريتيلينغ» 0.9 في المئة في الوقت الذي واصلت فيه أسهم شركات السيارات تراجعها بفعل مخاوف في شأن رسوم جمركية أميركية جديدة.

وانخفض سهم «تويوتا موتور» 1.3 في المئة، بينما نزل سهم «سوبارو» 1.1 في المئة. وضغط انخفاض أسعار النفط على أسهم قطاع الموارد، إذ هبط سهم «إنبكس» المختصة في التعدين 2.8 في المئة، في حين هوى سهم «شركة الاستكشافات النفطية اليابانية» 4.8 في المئة.

وقفز سهم «اشيكاوا سايساكوشو» المختصة في إنتاج معدات الدفاع 5.5 في المئة، بينما ارتفع سهم «هوا ماشينري» 3.2 في المئة. وزاد سهم «شيغيماتسو» المتخصصة في أجهزة الحماية الصحية اثنين في المئة.

المصدر أ ب