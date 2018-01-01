"ديلي تلغراف " ماعز، ولو طارت

جهينة نيوز:

استهجنت صحيفة الديلي تلغراف البريطانية موقف البعض الذين استشاطوا غضبا حين عرض ترامب أن يلتقي رئيس كوريا الشمالية، وهم الآن غاضبون أيضا بسبب انسحابه من اللقاء.

وتشبههم الصحيفة بجماعة "متلازمة الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي"، أي الذين يرون الجانب السلبي في كل شيء.

وتقول الصحيفة إن الوضع الشاذ في الحقيقة كان سيكون لو مضى ترامب قدما في خطته للقاء الرئيس الكوري الشمالي.

وتضيف أنه لا ضرر من الحديث إلى العدو، لكن الأمر يحتاج إلى تحضير أفضل.

وتشير إلى أن الرئيس الأمريكي السابق رونالد ريغان التقى الزعيم السوفييتي غورباتشوف في رايكفيك بعد مضي خمس سنوات على وجوده في البيت الأبيض.