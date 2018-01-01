الغارديان: دونالد ترامب يسحب يد السلام بنفس السرعة التي مدها

جهينة نيوز:

تناولت صحيفة الغارديان قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقاءه برئيس كوريا الشمالية كيم جونغ-أون والذي كان مقررا في سنغافورة في افتتاحيتها التي حملت عنوان "دونالد ترامب يسحب يده الممدودة للسلام بنفس السرعة التي مدها بها".

وترى الصحيفة، كما يعكس ذلك العنوان، أن ترامب تسرع في إلغاء اللقاء، كما كان قد تسرع في الموافقة عليه.

وترجح الصحيفة أن ترامب لم يتشاور مع كوريا الجنوبية، حليفة الولايات المتحدة في هذه القضية، بهذا الخصوص.

وكان مراقبو الشأن الكوري قد تنبأوا بعدم حدوث اللقاء، لأن هناك فجوة في ما يتعلق بما يعنيه "التخلص من التهديد النووي" بالنسبة للطرفين.

وقد جعلت قلة التحضير والتشاور من قبل الولايات المتحدة إلغاء اللقاء متوقعا.

وتتندر الصحيفة بتوقع ترامب حصوله على جائزة نوبل للسلام بسبب حرصه على "إنهاء المحادثات مع كوريا"، وتقول "لقد أنهاها فعلا".

وحمل ترامب كوريا الشمالية المسؤولية عن إلغاء اللقاء "بسبب كمية الغضب والعداوة التي تسود الخطاب الكوري الشمالي"، على حد تعبيره.

أما على الجانب الكوري الشمالي فقد لعبت إشارات مستشارين أمريكيين إلى مصير معمر القذافي دورا في إغضاب بيونغيانغ، وترى الصحيفة أن تلك الإشارات كانت متعمدة وتهدف لاستفزاز الزعيم الكوري الشمالي.

ورغم تهديد ترامب بأبواب الجحيم مرة أخرى، إلا أنه ترك الباب مفتوحا أمام احتمال مستقبلي لإجراء محادثات.