شوارع موسكو تتزين بالتماثيل واللوحات استعدادا لمونديال 2018

جهينة نيوز:

استعدادا لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم المقررة في منتصف الشهر القادم، تستمر التحضيرات في العاصمة الروسية موسكو للحدث الرياضي الاهم لهذا العام.

حيث تزينت شوارع المدينة بالعديد من التماثيل والأشكال التي تحمل شعار البطولة.

وكان لفن الرسم على الحوائط، "غرافيتي"، نصيبه في العاصمة، حيث تزينت العديد من الأبنية والمرافق العامة برسوم تجسد هذا الحدث الرياضي.

وتنوعت الألوان والأشكال، التي رسمها رسامين روس و عالميين، لتعيش المدينة جوا رياضيا بامتياز.

وتستضيف روسيا بطولة كأس العالم في الفترة الممتدة مابين 14 حزيران وحتى 15 تموز، في 11 مدينة.