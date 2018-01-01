جهينة نيوز:

أعلن مسؤولون هولنديون أن هولندا والنمسا تحملان روسيا مسؤولية اسقاط الطائرة الماليزية فوق اوكرانيا اثناء قيامها بالرحلة ام اتش 17 عام 2014 في خطوة يمكن أن تؤدي إلى إطلاق تحرك قضائي فيما دعت أستراليا موسكو للرد على ما ورد في تقرير المحققين حول الحادث. .

وقالت الحكومة الهولندية في بيان إن الدولتين "تحملان روسيا جانبها من المسؤولية في اسقاط" الطائرة الماليزية، وذلك بعد يوم على توصل المحققين إلى أن صاروخا من نوع بوك اصاب الطائرة اثناء تحليقها، نقل من وحدة عسكرية روسية في كورسك. وقتل جميع ركاب الطائرة وعددهم 298 ومعظمهم من الهولنديين.

من جهتها رفضت وزارة الدفاع الروسية رواية المحققين الهولنديين بأن الصاروخ الذي أسقط رحلة MH17 كان يتبع للجيش الروسي