نادي فيسل كوبي الياباني يعلن التعاقد مع انييستا

جهينة نيوز:

أعلن نادي فيسل كوبي الياباني لكرة القدم، أمس، التعاقد مع النجم التاريخي لنادي برشلونة الاسباني أندريس انييستا الذي رحل عن النادي الكاتالوني في ختام الموسم المنصرم، مُنهياً مسيرة مظفّرة امتدت 22 عاماً.

ني الاعلان انّ أندريس انييستا سيوقّع للعب مع فيسل كوبي بعد مسيرته التاريخية في نادي برشلونة لكرة القدم»، معتبراً انّ اللاعب «يقدّم أجمل كرة قدم في العالم».

وقال انييستا: «هذا يوم مميز جداً بالنسبة إلي. هذا تحدٍ مهم جداً في مسيرتي، آمل ان ينتشر الدوري الياباني في آسيا، وأنا راغب في ان أساعد بذلك».

وأتت هذه التصريحات بعد ساعات من نشر اللاعب، البالغ 34 عاماً، صورة له برفقة ميكيتاني على متن طائرة خاصة، مع تعليق انه يتوجه وإيّاه الى اليابان «منزلي الجديد». وميكيتاني هو الرئيس التنفيذي لشركة «راكوتن»، الراعية الأساسية لقميص نادي برشلونة ومالكة نادي فيسل كوبي.

ووضعت تغريدة انييستا ليل الأربعاء عبر حسابه على «تويتر»، حدّاً للترقّب المستمر منذ أسابيع حول وجهته المقبلة، بعد إعلانه انه سينهي علاقته مع نادي برشلونة الذي أمضى معه 22 عاماً حفلت بالألقاب والانجازات.

وودّع «رسام» خط الوسط النادي وملعبه كامب نو بطريقة مؤثرة في المباراة الأخيرة من الليغا هذا الموسم ضد ريال سوسييداد الأحد، مُسدلاً الستارة على مسيرة كاتالونية رائعة قادته الى إحراز 32 لقباً، وهو يستعد الآن لخوض مونديال روسيا 2018، البطولة الأخيرة مع منتخب بلاده الذي توّج معه بكأس أوروبا عامي 2008 و2012 وكأس العالم 2010 في جنوب افريقيا، حينما سجّل الهدف الوحيد في مرمى هولندا في المباراة النهائية.