تعرف على فوائد النوم لفترات طويلة أثناء العطلة الأسبوعية..!؟

جهينة نيوز:

أفادت دراسة حديثة من معهد كارولنسكا في السويد أنّ النوم فترات طويلة أثناء العطلة الأسبوعية يَقي من خطر الوفاة بأمراض القلب.

وأوضح الباحثون أنّ الأشخاص يحظون عادةً بفترات نوم قصيرة طوال أيام الأسبوع، تبلغ 5 ساعات يومياً، وتقلّ عن المعدل الطبيعي للنوم، الذي يبلغ ما بين 7 و8 ساعات.

وأضافوا أنّ قلة النوم ليلاً تعرّض الأشخاص غالباً لخطر الإصابة والوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتابع الباحثون "43 ألفاً و880 شخصاً تقلّ أعمارهم عن 65 عاماً، في فترة دامت 13 عاماً".

ووجدوا أنّ الذين يستمرون في فترات النوم القصير الذي يبلغ 5 ساعات يومياً، حتى في فترات العطلة الأسبوعية، هم أكثر عرضة للوفاة بأمراض القلب.

في المقابل، تبيّن لهم أنّ الأشخاص الذين يعوّضون فترات نومهم القصيرة طوال الأسبوع بالنوم 9 ساعات ليلاً في العطلة الأسبوعية، هم أقلّ عرضة للوفاة بأمراض القلب.

وقال الفريق إنّ دراسته تثبت أنّ النوم فترات طويلة خلال العطلة الأسبوعية، يمكن أن يعوّض النقص الشديد في معدلات النوم التي يتعرّض لها الأشخاص عادةً في أيام عملهم الاعتيادية.