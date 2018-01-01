اردوغان.. سنواصل عملياتنا بوتيرة متصاعدة في سوريا

جهينة نيوز:

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، البرنامج الانتخابي لـ"حزب العدالة والتنمية" الحاكم، وأهداف الحكومة المقبلة في حال فوز حزبه، تعهد فيه بمواصلة العمليات ضد "الإرهابيين" في سوريا، وفقا لزعمه.

وقال أردوغان، خلال حفل تعريفي بمرشحي "حزب العدالة والتنمية" لخوض الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها تزامنا مع الانتخابات الرئاسية في 24 حزيران المقبل، حسب ما نقلته وكالة "الأناضول" الرسمية: "سنواصل فعالياتنا بوتيرة متصاعدة في سوريا لغاية تطهير الأراضي السورية من جميع الإرهابيين"، وفقا لتعبيره.

وأضاف الرئيس التركي: "سنواصل بذل الجهود حتى ينال الشعب الفلسطيني وطنه الحر، ويتحقق السلام والطمأنينة في قبلتنا الأولى القدس".