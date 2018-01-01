مادورو يعلن اعتقال مجموعة من العسكريين بتهمة "التآمر"

جهينة نيوز:

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الخميس، إثر أدائه اليمين الدستورية رئيسا لولاية ثانية، اعتقال مجموعة من العسكريين بتهمة "التآمر" مع الولايات المتحدة وكولومبيا بهدف تعطيل الانتخابات الرئاسية.

وقال مادورو خلال استعراض عسكري في مقر وزارة الدفاع في كراكاس إن الموقوفين اعترفوا بأنهم "باعوا أنفسهم لخونة في كولومبيا دفعوا لهم بالدولار الأميركي لكي يخونوا شرفهم وقيمهم وولاءهم لقواتنا المسلحة".

ولم يوضح مادورو عدد العسكريين الموقوفين ولا رتبهم، مكتفيا بالقول ان الولايات المتحدة وكولومبيا دبّرتا هذه المؤامرة بهدف "تعليق الانتخابات الرئاسية".