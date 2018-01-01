فيينا.. اجتماع لانقاذ الاتفاق النووي

جهينة نيوز:

يعقد الاوروبيون وايران والصين وروسيا اجتماعا الجمعة في فيينا لاستعراض نتائج محاولاتهم لانقاذ الاتفاق النووي الذي ابرم في 2015 مع ايران، بعد اسبوعين من انسحاب الولايات المتحدة منه في الثامن من ايار.

وللمرة الاولى منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، ستعقد اللجنة المشتركة المكلفة الاشراف على تطبيق النص اجتماعا بدون الولايات المتحدة.

وبدأت الدول الموقعة الاخرى حملة دبلوماسية لمحاولة الابقاء على الاتفاق الذي يهدف الى ضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الايراني.

وسيمثل الدول الموقعة والمفوضية الاوروبية مدراء سياسيون او مساعدون لوزراء الخارجية.