بيونغ يانغ.. الإعلان المباغت لإلغاء الاجتماع كان غير متوقع بالنسبة الينا

جهينة نيوز:

أعلنت كوريا الشمالية الجمعة، انها لا تزال على استعداد لاجراء محادثات مع الولايات المتحدة، وذلك بعد الغاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب قمة تاريخية كانت مقررة بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون، في قرار وصفته بيونغ يانغ بأنه "مؤسف للغاية".

وقال كيم كي غوان، النائب الاول لوزير الخارجية الكوري الشمالي، في بيان نشرته وكالة الانباء الكورية الشمالية الرسمية، إن "الإعلان المباغت لإلغاء الاجتماع كان غير متوقع بالنسبة الينا، ولا يسعنا الا ان نجده مؤسفاً للغاية".

وأضاف: "نحن نُعلن مجدداً للولايات المتحدة استعدادنا للجلوس وجهاً لوجه في أي زمان وأي شكل لحل المشكلة". وأكد المسؤول الكوري الشمالي، ان كيم كان يُواصل التحضيرات لعقد القمة حين اصدر ترامب قراره.

وتابع: "زعيمنا قال ايضاً إن اجتماعاً مع الرئيس ترامب من شأنه ان يُشكّل بداية جيّدة، وهو كان يبذل جهوداً من اجل التحضير للاجتماع".