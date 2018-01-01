بيونغ يانغ تعلن استعدادها لحل القضايا مع واشنطن في أي وقت و بأي شكل!

جهينة نيوز:

في أول رد من كوريا الشمالية على إلغاء الرئيس الامريكي القمة المرتقبة مع كيم جونغ أون أعلنت بيونغ يانغ انها ما زالت مستعدة لحل جميع القضايا مع الولايات المتحدة

و ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية في بيان أن إلغآء القمة الأمريكية الكورية لا يتماشى مع المطالبات الدولية

و شدد البيان أن الزعيم كيم جونغ أون بذل قصارى جهده لعقد القمة مع ترامب مضيفا أن كوريا الشمالية مازالت مستعدة لحل القضايا مع أمريكا في أي وقت وبأي شكل

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد ألغى الخميس 24 مايو/ أيار اجتماعه المقرر سلفا مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وبعث الرئيس الأمريكي إلى رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون خطابا يقول فيه أنه من غير المناسب عقد القمة في الوقت الحالي.

وأضاف ترامب أن اللقاء "كان بناء على طلب كوريا الشمالية"، لكن بسبب التصريحات الأخيرة الغاضبة لزعيم كوريا الشمالية، لا يمكن عقده

و أوضح المتحدث باسم البيت الأبيض أن ردة فعل كوريا الشمالية على كلام نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس حول كوريا الشمالية هي القشة الأخيرة التي دفعت الولايات المتحدة لإلغاء القمة المرتقبة بين الزعيمين في 12 يونيو في سنغافورة.

وأكد المتحدث أن الباب ما زال مفتوحا للكوريين، ولكن عليهم على الأقل إحداث تغيير في خطاباتهم.

المصدر وكالات