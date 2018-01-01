بالفيديو..جماهير ليفربول تتعرض لاعتداء عنيف فى كييف قبل نهائى دورى الأبطال

جهينة نيوز:

تعرضت جماهير ليفربول التى انتقلت إلى العاصمة الأوكرانية كييف لحضور مباراة نهائي دورى أبطال أوروبا أمام فريق ريال مدريد الإسباني، المقرر لها غدا السبت، لهجوم من بعض الملثمين خلال تواجدهم فى أحد المطاعم بحسب صحيفة " ميرور" الإنكليزية .

و قالت الصحيفة إن مثيري الشغب هاجموا مشجعي ليفربول مثل "مجموعة من الكلاب" في كمين مروع قبل نهائي دوري الأبطال في كييف.

و أشارت إلى ان هؤلاء العصابة المكونة من 20 شخصا اقتحمت مطعما في العاصمة الاوكرانية واعتدت على مشجعين من فريق الريدز مما أدى إلى إصابة المشجعين بجروح في الرأس والرقبة مضيفة أن المشجعين البريطانيين حاولوا حماية بأنفسهم بالطاولات والكراسي في المطعم وألقت الشرطة الأوكرانية القبض على اثنين فقط من هؤلاء المسئولين.