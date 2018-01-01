بوتين: نأسف لإلغاء القمة بين ترامب وكيم والاخير نفذ كل ما وعد به

جهينة نيوز:

عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الأسف لإلغاء القمة التي طال انتظارها بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب والرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ-أون. مبديا أمله في أن تعقد هذه القمة لاحقا.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون في ستريلنا بضاحية سانت بطرسبورغ بروسيت الخميس إن “روسيا تبدي أسفها كنا نتوقع ان تكون هذه بداية لنزع الاسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية”.

وأضاف بوتين “نأمل استئناف الحوار وأن تعقد القمة”، ولفت الى انه “إذا لم تعقد قمة بين ترامب وكيم فمن غير المرجح إحراز تقدم حقيقي في عملية نزع الاسلحة النووية”.

وأكد بوتين ان “كيم جونغ-أون فعل كل ما وعد بفعله حتى تعقد القمة بينه وبين ترامب”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية