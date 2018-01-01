مسؤول روسي يحذر : أوكرانيا تحضر لعمل عسكري تزامنا مع كأس العالم في روسيا

جهينة نيوز:

حذر رئيس لجنة الشؤون الدولية في ​مجلس الاتحاد الروسي​ ​قسطنطين كوساتشوف​ من أن "تضييق ​أوكرانيا​ لحرية الإعلام يمكن أن يدل على تحضيرها لعمل عسكري استفزازي واسع النطاق في دونباس ".

وأشار أكوساتشوف الى "تشديد كييف حملة الاضطهاد التي تتعرض لها وسائل الإعلام البديلة لتلك التي تخضع للسلطات، يدل على الإعداد لتنفيذ استفزاز عسكري واسع النطاق".

ورجح أن "الاستفزاز العسكري المحتمل قد يحدث أثناء بطولة كأس العالم ل​كرة القدم​ 2018 التي ستستضيفها ​روسيا​ لأول مرة في تاريخها، في الفترة الممتدة من 14 حزيران وحتى 15 تموز".

وأوضح كوساتشوف أن "مدبري تلك الأعمال الاستفزازية ضد روسيا يراهنون على أن السلطات الروسية ستمتنع عن التدخل واستخدام القوة ردا على الاستفزاز بسبب الخسائر التي ستنتج عن تدهور سمعتها من جراء ظهورها أمام عيون العالم وكأنها معتد".