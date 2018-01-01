سقوط عربة من "سكة الموت" تقتل 3 أشخاص في أربيل

جهينة نيوز:

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان آخران اليوم الخميس، بسقوط عربة من لعبة سكة الموت في مدينة إربيل شمال العراق بحسب موقع " السومرية نيوز " .

وذكر الموقع أن عطلا فنيا أصاب لعبة سكة الموت (الأفعوانية) في مدينة "ماجيدي لآند باربيل" الترفيهية بأربيل، تسبب بسقوط إحدى عربات اللعبة، الأمر الذي تسبب بمصرع ثلاثة أشخاص بينهم أخ وأخته وإصابة اثنين آخرين بجروح

تجدر الإشارة إلى أن بعض المحافظات العراقية شهدت مؤخرا حوادث مماثلة في عدد من المتنزهات ومدن الألعاب وأدت إلى وقوع إصابات.

المصدر: "السومرية نيوز"