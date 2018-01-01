أبراج يوم الجمعة 2018/5/25 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم 5/25: يركز بالدرجة الأولى على ثقته بنفسه وايمانه بقناعاته وينتقل بالتالي لقوة خارجية منه يجدها بالمال، نفوذ وتحقيق ذات، دائماً يسعى لتطويع محيطه بقدراته الفكرية والمادية، ينجح بعلاقاته بالغير، ينعم إن كان عملياً أو اجتماعياً، دائماً يصيب الهدف بقوة، يبرع بمجالات عديدة بالرياضة والسياسة والاقتصاد، تخوله طاقته لترأس كل المراكز والمؤسسات، يختص بالمادة وينساب عليه المردود المادي بسهولة، يتسائل كيف وأين، لذلك نرى دائماً أسئلته كثيرة، مبدع بالتوصل اليها، يجذب المال، وهو النموذج الذي دائماً عنده حرص وقوة، وثقب نظرة دائماً، لديه حظوظ مع المادة، حاذق الذكاء والقوة، السنة هي سنة تحقيق، يعبر عن ذاته، اتصالات ومقابلات وتحركات وحياة اجتماعية، يبدو تخيّب عليه العلاقات المستحدثة، عنده صداقات جديدة، عنده أسفار، يخشى من التشتت الفكري والمصاريف المبالغة لأن استثماراته ستكون غير مدروسة، صحياً يجب أن يراقب الكبد والدورة الدموية، عنوان هذه السنة هي حل لمشاكل قانونية وادارية وداعة للدراسة و لكن مطلوب الصبر وتجنب الكسل، بالعموم هذه السنة تغيير وانفتاح و حركة وتوقع تطورات حسابية وفتح سجلات، وحظ سعيد.

جهينة نيوز- خاص:

الحمل: اليوم يناسبك لتذهب إلى كل الاتفاقيات لكن اللهجة متقطعة، وكن متروي وركز على الشراكة لأن نهارك لا بأس فيه، ويجب أن تكون هادئ بتوجهاتك ومناسب للاهتمام بمتطلبات الشريك أو الحبيب، تفرح لمصالحة وللبعض عرقلة أو حزن أو وعكة صحية، تلم شمل بأحد الأحبة اليوم والأهم أن تركز على الشراكة لأن اليوم نهار فيه توتر، تحقق بعض الانجازات عندما تبرر وجهة نظرك اليوم، لكن اليوم هو نهار لتلطيف الأجواء وللشراكة ومد جسور للأحبة مولود الحمل.

الثور: نهار متوتر قليلاً، بكّر على عملك ولا تؤجل الأمور المهمة، اليوم تكون في عملك مزاجية وارهاق، انتبه على صحتك وغذائك، لا تجد دقيقة واحدة للتفكير بنفسك، أعمال كثيرة، لا تستطيع أن تغفل أو تنال شيء دون أن تكون بالعمل لأن خياراتك كثيرة اليوم، تحتاج لطرف ثالث كي تحسم أمر وتقرب وجهات النظر أو تشعر بإرهاق، نظام غذائك، عدة مسؤوليات، لا تخاف، انهي أعمالك بابتسامة لأن نهارك طويل ولا تؤجل لأن وقتك ضيّق، مولود الثور.

الجوزاء: اليوم اقترب الحظ من أجوائك، مفاجئات جميلة، بمعنى أن الحظ لا يتخلى عنك لا مالياً ولا معنوياً، بإمكانك أن تقضي وقت ممتع مع الأحبة، وتعمل لنفسك جو من الهدوء والسلام، نهار فيه تغييرات مهمة بحياتك، يمكن أن تركب موجة عالية من الابداع وتعبّر عن ذاتك، قسم أيضاً من الجوزاء احتمال اهتمام بديكورات المنزل أو بأولاد، سهرة ممتعة، تسلية، انفتاح، نهار لقضاء وقت جميل مع الذين تحبهم أو مع أولادهم، واليوم يساعدهم بأن اليوم يضبط اموره أكثر لأنه مقبل على فترة جميلة، نهار مشجع مولود الجوزاء.

السرطان: اليوم مشغول من الصباح بمشاغل عقارية، نهار مغيم قليلاً بحكم عائلي، ممكن أن يكون عندك مشاغل تخصك أو ممكن أن يكون تصليحات وأعطال، لذلك كن هادئ حتى يكون نهار يكسبك، وقسم يمكن أن يفرح بخبر أو حدث أو انجاز يفاوض بنجاح، لكن لا تصب الزيت على النار اليوم، بمعنى لا تحاول أن تحتك احتكاك مباشر مع العائلة وانتبه من التمرد، بمعنى أنت اليوم عنصر داعم لمنزلك مولود السرطان.

الأسد: الجو نشيط اليوم، يوجد بحث مع أخ أو مع أخت أو جيران، نهار تعزز قدراتك على اقتحام المجهول و المغامرة والاندفاع، يوفر لك فرصة سفر قصيرة أو رحلة أو تتنقل لزيارات أو تحكي بموضوع ارث مع أحد الأخوة أو الجيران بشكل مرضي، بمعنى يبدو نهار جيد بنظرتك الأمور، يوجد مقابلات ولقاءات مهمة، وللدراسة جيد وللمطالعة، تقدر أن تعبر عن رأيك أو تعبر أفكارك، نهار للحركة والزيارات، اليوم للأفكار الجديدة مولود الأسد.

العذراء: اليوم انتبه لمصاريفك، اليوم مصاريف تعالجها بتروي لأن الوضع المالي شاغل بالك اليوم، تقيّم وضعك، تحاصر بعض الأمور التي فيها صرف زيادة، وإذا دعت الحاجة فستضطر للدفع أو يمكن وجود مكاسب للبعض، أو تقطف ثمار جهودك السابقة، إذا فقدت الأمل يكون تأجيل بسيط، بالعموم عنوان نهارك هو هدية أو مكسب أو خبر مادي أو معنوي، الأمور البسيطة مهمة عندك، لكن إلا ما تحصل على مساعدة اليوم، اليوم نهارك كريم بعطاءه لك مولود العذراء.

الميزان: اليوم يصل القمر لبرجك، اليوم الشعبية تزيد، تنعم بذبذبات ايجابية، تحافظ على جو تناغم، تنخفض نسبة الأخطاء، تسيطر وتحصد نتائج أكثر فاعلية وايجابية، ترغب بحسم مسألة شخصية، تفكر بالمستقبل والغد الآتي، اليوم نهارك يطيل عمر العقل و ينعشه لأن التفكير بالمستقبل هو غذاء العقل، اليوم لحظة تحسم أمرك فيها وتفكر بالحاضر، اليوم بداية لوجودك الفعلي مولود الميزان.

العقرب: وجود القمر في الميزان يظهر لك بعض المتاعب الطارئة، بمعنى أن هناك أشياء مخفية، سوف تهتم بالأشياء المخفية أكثر، يوجد شيء يتعلق بالاهتمام بالغير أو يوجد شيء يتعلق مباشرة لذاتك الداخلي، يجب أن تكون صامت اليوم، سوف تسمع صوت سكون اليوم أو صوت خافت منبعث من ذاتك هو هذا الهدوء، لذلك دع أمرك للخالق، فترة فارغة من طاقة و يمكن أن تلغي بعض المشاريع، ويمكن وجود يعض خيبات الأمل، بالعموم الأمور بحاجة إلى روية مولود العقرب.

القوس: اليوم تحتار لمن تعطي الأولوية والافضلية للعلاقات السطحية، نهار اجتماعي له صدى ايجابي، لا تبقى وحيد، اطلب مساعدة أو دعم، الحظ لا يخذلك، الأصدقاء يقفون لجانبك، يتعاطف الآخرين معك، مفيد نهارك يسهل أعمالك، تلتقي بناس جديدة ووجوه قديمة، عملياً هذا النهار لعزائم و للدعوات واللقاءات مولود القوس.

الجدي: اليوم تعود الأمور للتعقيد قليلاً، تكثر المطالب الطارئة، مسؤولية جديدة، عمل مضغوط، مهم نهارك، ابتعد عن الخطأ والمبالغة، تجنب المعاكسات، احتمال تسوق أو تتعامل مع غريب أو مع مسؤولية، يمكن أن يرتفع صوتك قليلاً، احترم الآخرين، لا تدع العصبية تسيطر عليك، نهار عمل كثير وبأكثر من مكان، ينطلب منك الاختلاط بالمجتمع اليوم، لذلك حضورك فكري وجسدي ونهار متطلب لذلك اليوم تكون بعيداً نوعاً ما عن العصبية مولود الجدي.

الدلو: تتطلب الوسائل ضرورية وترى بوضوح ماذا تريد لأن اليوم للحركة والمقابلات وسفريات وترتيب أفكار، تلطف الجو، اليوم تكثر التحديات لو يوجد مواجهة أو منافس مسؤول، نهار جيد تحقق انجازات كبيرة، يمكن أن تستقبل زوّار من مسافة بعيدة أو تودع زوّار أو تفرح، بمعنى مواضيعك اليوم للحركة والتواصل مولود الدلو.

الحوت: يوم للفواتير والمصاريف ونفس الوقت احتمال فرصة مالية، بمعنى أن أريح من اليومين الماضيين، حيث تتبرع من عطاء جديد ومفيد، والمحيط يعمل على تسهيل مهامك، تحصل على مال مشترك، تعيد حساباتك المشتركة وادخال تحسين عليها بمعنى شراكة مالية وتعويض أو استرداد دين أو استحقاقات وأمور استشفائية، يمكن زيارة مريض بمحيطك الخاص أو تفكر بسفر أو تعود من سفر، المطلوب أن تأخذ وتعطي اليوم مولود الحوت.