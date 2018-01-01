بوتين يؤكد على ضرورة تشكيل اللجنة الدستورية السورية

جهينة نيوز

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، على ضرورة تشكيل اللجنة الدستورية السورية وإطلاق عملها، معتبراً إياه من المهام الأولية، وقال: "نرى أن المهمة الأولية هي تشكيل وإطلاق عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون.

من جانبه ذكر الرئيس الفرنسي ايمانول ماكرون أن بلاده وروسيا تُريدان إنشاء آلية تنسيق بين القوى العالمية للبحث عن حل سياسي في سوريا، مضيفا، إن فكرة الآلية تقوم على تنسيق الجهود التي تبذلها عملية استانا، والتي تتألف من روسيا وتركيا وإيران، و"المجموعة الصغيرة" التي شكّلتها فرنسا، وتشمل بريطانيا وألمانيا والأردن والولايات المتحدة والسعودية.

وتابع ماكرون: "نحن بحاجة لأن نتحدث عن الوضع بعد الحرب. الأمر الرئيسي هو بناء سوريا مستقرة". وأفاد ماكرون بأنه وبوتين اتفقا على ضرورة التركيز على وضع دستور جديد وإجراء انتخابات تشمل جميع السوريين، بمن فيهم اللاجئون.

وحول الغاء القمة الامريكية الكورية عبر الرئيس الروسي عن "الاسف" لإلغاء القمة التي طال انتظارها بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، مشدداً على "الأمل" في ان تعقد هذه القمة لاحقاً.

وقال بوتين إن "روسيا تأسف... كنا نتوقّع ان تكون هذه بداية لنزع الاسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية". واضاف: "نأمل استئناف الحوار وان تعقد القمة".

من جهته، قال ماكرون إنه يأمل في "استمرار عملية عدم الانتشار" النووي،

وفي الملف الإيراني، أشاد بوتين بالجهود الأوروبية لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني على الرغم من انسحاب الولايات المتحدة منه، وحذّر من "عواقب وخيمة" إذا لم يتمّ الحفاظ عليه.

وأشاد بوتين ايضاً بالعلاقات بين روسيا وفرنسا، وقال إن "العلاقات تتطور بغض النظر عن الصعوبات التي تمر بها". بدوره قال ماكرون: "على صعيد العلاقات الثنائية، ذكرت أن علاقاتنا الاقتصادية تتقدّم، وهذا شيء جيّد، وسوف نوقّع العديد من الاتفاقات خلال زيارتي، نحو 50 اتفاقاً".