شقيقة سعاد حسني تلجأ إلى القضاء بسبب مسلسل “عوالم خفية”

جهينة نيوز

قررت السيدة جانجاه، شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني، اللجوء إلى القضاء، بسبب استغلال كتابها عن شقيقتها، وأحداث مقتلها، في مسلسل “عوالم خفية”، الجاري عرضه حالياً في شهر رمضان.

وقالت جانجاه، في تصريحات لـ”العربي الجديد”، إنها تتابع المسلسل، وفوجئت بأن ما حمله من أحداث يصل إلى حد التطابق مع ما تناوله كتابها “سعاد.. أسرار الجريمة الخفية”، حتى عنوان المسلسل يتشابه مع عنوان الكتاب.

وأضافت أنها اندهشت للغاية مما حدث، خاصة أنه يعد سرقة لمجهودها في سرد الكتاب، لهذا فهي لن تتنازل عن حقها، وقررت اللجوء إلى القضاء، وستبدأ على الفور في اتخاذ إجراءاتها القانونية، وأنها استشارت محاميها وأكد أنه من حقها مقاضاتهم، لأن صناع العمل لم يتخذوا الطرق السليمة، فلو طلب منها أحدهم أن يستغلوا كتابها ما كانت رفضت.

وأشارت إلى أن الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لاحظوا أيضاً أن العمل يتطابق مع مقتل السندريلا، مؤكدة أن البعض منهم قد لا يكون قرأ الكتاب، ورغم ذلك لاحظوا التطابق.

وسبق أن نفى الفنان عادل إمام بطل العمل، في تصريح لـ”العربي الجديد”، أن يكون المسلسل قد تطرق إلى قصة حياة ومقتل السندريلا، وأشار إلى أنه يرفض على الإطلاق استغلالها في أحداث العمل.

المصدر: العربي الجديد