محطة محردة لتوليد الكهرباء تخرج عن العمل بعد اعتداء إرهابي بالقذائف

جهينة نيوز

استهدفت المجموعات الإرهابية بالقذائف الصاروخية محطة محردة لتوليد الطاقة الكهربائية بريف حماة الشمالي ما أدى إلى خروجها من الخدمة.

وأفادت سانا بأن التنظيمات الإرهابية أطلقت بعد ظهر اليوم عدة قذائف صاروخية على محطة توليد الطاقة الكهربائية ما أدى الى خروجها من العمل من دون وقوع اصابات بشرية.

وأشارت إلى أن فرق الصيانة في المحطة بدأت عملها في إصلاح وصيانة الأجهزة والمعدات المتضررة تمهيدا لإعادة المحطة إلى العمل بأقرب وقت ممكن.

وتعرضت محطة محردة التي تعد إحدى أهم محطات توليد الطاقة المغذية للمنطقة الوسطى لاعتداءات إرهابية متكررة خلال الفترة الماضية أدت إلى استشهاد وإصابة العديد من العاملين وإلحاق أضرار مادية كبيرة