وكالة الطاقة الذرية: إيران لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووي

الخميس, 24 أيار 2018 الساعة 20:38 | سياسة, عالمي

وكالة الطاقة الذرية: إيران لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووي

جهينة نيوز

ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران لا تزال ملتزمة بالقيود الرئيسية التي يفرضها الاتفاق النووي على أنشطتها النووية على الرغم من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الذي توصلت إليه مع القوى الكبرى عام 2015.

وفي أول تقرير من نوعه منذ إعلان الرئيس دونالد ترامب انسحاب واشنطن، قالت الوكالة إن إيران ملتزمة بالحدود القصوى لمستوى تخصيب اليورانيوم ولمخزوناتها من اليورانيوم المخصب وبنود أخرى. بيد أن التقرير انتقد إيران لتلكؤها بشأن ما يعرف بعمليات التفتيش "التكميلية" بموجب البروتوكول الإضافي للوكالة الذي تنفذه إيران في إطار الاتفاق.


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