ترامب يلغي القمة مع كوريا الشمالية ويعلن الاستعداد لجميع الاحتمالات

جهينة نيوز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، ان إلغاء القمة التي كانت مرتقبة مع زعيم كوريا الشمالية هي بمثابة "انتكاسة لكوريا الشمالية وللعالم كله"، منوها إلى أنه قرر إلغاء قمة 12 يونيو مع كوريا الشمالية في سنغافورة.

وفي كلمة له أكد ترامب "نحن مستعدون أكثر من قبل لمواجهة أي تهديد كوري شمالي"، مضيفا: إذا لم تلتزم كوريا الشمالية فإننا جاهزون أكثر من ذي قبل.

وقال: يحدوني الأمل لأن يقوم رئيس كوريا الشمالية بما هو صحيح.

وكشف ترامب عن أنه تحدث مع كوريا الجنوبية واليابان، وقال: هما ليست فقط جاهزتين إذا ما تهورت كوريا الشمالية ولكنهما جاهزتان لتحمل أي تكلفة.