سورية تشارك في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

جهينة نيوز

انطلقت في مدينة سان بطرسبورغ الروسية اليوم فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بمشاركة دول عدة بينها سورية إضافة إلى نخبة من السياسيين والاقتصاديين لبحث مشاكل الاقتصاد العالمي وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي مع روسيا.

وذكر موقع روسيا اليوم أن المنتدى الذي يعقد هذا العام بنسخته الـ 22 تحت شعار “بناء اقتصاد الثقة” ويستمر حتى الـ 26 من الشهر الجارى سيشارك فيه نحو 15 ألف شخص من دول مختلفة وتشمل أعماله أكثر من 90 فعالية.

ويمثل سورية في المنتدى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل ويشارك في فعالياته وفد من اتحاد غرف التجارة السورية وسفير سورية في موسكو الدكتور رياض حداد.

ويعتبر المنتدى حدثا دوليا فريدا من نوعه فى عالم الاقتصاد والاعمال حيث يلتقى فيه قادة القوى السياسية والاقتصادية ويشارك فيه بشكل سنوي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويحضره هذا العام الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الياباني شينزو ابى إضافة إلى مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد.

ويحضر 40 من رؤساء أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم المنتدى الذي يعد منصة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد الروسي حيث يشهد سنويا إبرام العديد من الاتفاقيات والصفقات ومذكرات التفاهم بين كبرى المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية.

ويصادف انعقاد المنتدى الحالي الذكرى الـ 315 لتأسيس مدينة سان بطرسبورغ التي تحتضن هذا الحدث الاقتصادي بشكل سنوي.