السفير حداد: القوات الإيرانية متواجدة في سورية ضمن اسس قانونية وبموافقة الدولة

جهينة نيوز

قال السفير السوري لدى روسيا رياض حداد إن "القوات الإيرانية على أراضي سورية موجودة على أسس قانونية بموافقة دمشق".

وأوضح حداد للصحفيين، ردا على سؤال حول التدخل الإيراني في سوريا على هامش منتدى سان بطرسبورغ "القوات التي دخلت إلى الأراضي السورية بموافقة دمشق، تختلف عن القوات التي دخلت بدون موافقتها ".

وطرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، 12 شرطا للتوصل إلى اتفاق جديد مع إيران، داعيا جميع حلفاء الولايات المتحدة للانضمام إلى الجهد الأمريكي ضد إيران.

وأكد بومبيو أن العقوبات على إيران تنتهي فوراً بمجرد تنفيذ ما هو مطلوب منها"، مشددا على أن هناك 12 مطلبا أمريكيا من إيران أبرزها وقف دعم الإرهاب والانسحاب من سوريا.

سبوتنيك