اليازجي تحت قبة مجلس الشعب: شواطىء مفتوحة ومجانية تناسب ذوي الدخل المحدود

جهينة نيوز

طالب اعضاء مجلس الشعب في مداخلاتهم في الجلسة التاسعة للمجلس من الدورة العادية السابعة بترميم واعادة تأهيل المنشات السياحية المتضررة بفعل الارهاب وتحفيز المستثمرين على ترميم منشاتهم وانهاء عقود بعض الشركات التى لم تسدد التزاماتها المالية ولم تنفذ مشاريعها.

وأكد عدد من أعضاء المجلس أهمية تشديد الرقابة على الفنادق والمطاعم السياحية وخاصة الشعبية والشاليهات واستقطاب الافواج السياحية من الدول الصديقة والتواصل مع الجهات المعنية لترميم الجسر المعلق فى دير الزور وأشاروا الى أهمية التنسيق بين وزارتي السياحة والثقافة في الترويج السياحي للاوابد والمعالم الاثرية والتشدد في مراقبة مدى التزام المطاعم السياحية بلائحة الاسعار بالاضافة الى التقيد بالجودة وتفعيل دور الشرطة السياحية.

بدوره أكد وزير السياحة المهندس بشر اليازجي أن واقع السياحة شهد تطورا ملحوظا في ظل الانتصارات التي يحققها الجيش لافتا الى أن الوزارة انتهت من المرحلة الاولى للتخطيط لاربعة مشاريع سياحية فى رأس البسيط والرمل الجنوبي والصنوبر وتوقيع عقود استثمارية جديدة لتوظيف كل الاستثمارات والتركيز على العائدات المباشرة وغير المباشرة.

وكشف وزير السياحة أنه سيكون هناك شواطىء مفتوحة ومجانية للمواطنين بعد تأهيل الخدمات فيها وتحديد أسعارها بما يتناسب مع ذوى الدخل المحدود.