بيان شديد اللهجة من الأزهر بشأن صورة للقدس لا يظهر فيها الأقصى

جهينة نيوز:

تابع الأزهر الشريف، باستنكار شديد، الصورة المتداولة عبر عدد من وسائل الإعلام لاستعراض ديفيد فريدمان السفير الأمريكي لدى الاحتلال الصهيوني صورة لمدينة القدس المحتلة دون المسجد الأقصى وقبة الصخرة ويظهر فيها ما يسمى بـ "الهيكل" المزعوم .

ويؤكد الأزهر الشريف أن هذا التصرف غير المسئول يأتي في إطار استمرار الاستفزازات الصهيوأمريكية لمشاعر أكثر من مليار ونصف المليار مسلم حول العالم، لافتا إلى أن مثل هذه التجاوزات المقيتة لن تغير من التاريخ شيئاً، وستبقى القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، وسيبقى المسجد الأقصى دونه أرواح المسلمين .

ويحذر الأزهر الشريف من استمرار المخططات الصهيوأمريكية التي تستهدف المسجد الأقصى المبارك، مشدداً على أن الصمت على هذه الانتهاكات المستمرة يهدد السلم والأمن في المنطقة بأسرها، مذكرا بالحكمة التي تقول إن "معظم النار من مستصغر الشرر" .

وأعلنت السفارة الاميركية في مدينة القدس المحتلة ، ان السفير ديفيد فريدمان «خدع» عندما التقطت له صورة وهو يتسلم هذه الصورة.

واضافت ان فريدمان «لم يكن على دراية بالصورة التي دفعت امامه عندما التقطت له الصورة»، متابعة «شعر السفير بخيبة امل عميقة لمحاولة استغلال زيارته الى بني براك لاثارة الجدل».

واكدت السفارة الاميركية أمس ان «السياسة الاميركية واضحة تماما: نحن ندعم الوضع القائم».

وقالت السفارة انها طالبت باعتذار رسمي من جمعية «اخياه» (الاخوة) التي قدم مسؤول عنها الصورة الى فريدمان.