كوريا الشمالية: تفكيك ميدان التجارب النووية الشمالي.. لم نتعاون في تجاربنا مع إيران أو سوريا

جهينة نيوز

أكد نائب مدير معهد الاسلحة النووية في كوريا الشمالية، كان كين هو، أن بلاده لم تتعاون في مجال الابحاث النووية مع ايران او سوريا.

وقال المسؤول لنوفوستي ردا على سؤال ان كانت بلاده تعاون مع سوريا او ايران: "لم نتعاون ابدا مع هذه البلدان في هذا المجال".

وجاء تصريح المسؤول الكوري الشمالي خلال قيام كوريا الشمالية بحفل اغلاق ميدان بونغيري للتجارب النووية.

وفجر عسكريون كوريون شماليون اليوم الخميس المناجم الثلاثة في ميدان بونغيري النووي في كوريا الشمالية اضافة الى الانشاءات تحت الارض وغيرها من المواقع.

وقال بيان صادر عن معهد الاسلحة النووية في كوريا الشمالية: " معهد الاسلحة النووية في كوريا الشمالية فكك ميدان التجارب الشمالي في كوريا الشمالية يوم 24 مايو 2018…".

وأضاف انه بعد اغلاق ميدان بونغيري في كوريا الشمالية لم يبق اي ميادين للتجارب النووي تحت الارض، قائلا "لا يوجد أي ميادين او مناجم مماثلة في كوريا الشمالية".