المفوضية الأوروبية: الإدارة الأمريكية الجديدة "مشكلة حقيقية"!

جهينة نيوز

قال النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية، فرانس تيمرمانس، إن الإدارة الأمريكية الجديدة هي "مشكلة حقيقية" بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

ونقل موقع "يورأكتيف" الإخباري عن تيمرمانس، قوله: "هذه هي أول إدارة تعتقد أنه من مصلحة الولايات المتحدة أن تكون أوروبا منقسمة، وليست واحدة. وهذا بمثابة مشكلة حقيقية لأوروبا".

وتابع تيمرمانس "بعض الأشياء في العلاقات عبر الأطلسي، التي كنا نظن أنها لن تتغير أبدا، أصبحت متنازع عليها، وهي قضايا التجارة والأمن".

وكان رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، وهو مؤيد قوي للشراكة عبر الأطلسي، قد أعلن في وقت سابق، أن أوروبا يجب أن تكون ممتنة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لحقيقة أنه بسبب سياسته، تخلص الأوروبيون من كل الأوهام، و"الآن نحتاج لأن نكون مستعدين لسيناريو، سيتعين على الاتحاد الأوروبي من خلاله، العمل بشكل مستقل".

وكانت الولايات المتحدة فرضت في نهاية مارس/ آذار الماضي، رسوما على واردات الصلب والألمنيوم بنسبة 25% و10%، على التوالي. وتم تعليق العمل بهذه الرسوم لعدد من الدول، وكذلك بالنسبة للاتحاد الأوروبي، حتى 1 يونيو/ حزيران، ولم تسفر المحادثات حول هذا الموضوع بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عن أية نتيجة.

وناقش قادة الدول الأعضاء الـ 28 في الاتحاد الأوروبي، في 16 مايو/ أيار الحالي، الوضع الراهن في عشاء غير رسمي في صوفيا، على هامش قمة الاتحاد.

ووفقا لبيانات من مصدر دبلوماسي لوكالة "سبوتنيك" في بروكسل، فإن المفوضية الأوروبية تقترح في مقابل تخلي الولايات المتحدة عن فرض رسوم جديدة، زيادة حجم إمدادات الغاز المسال الأميركي الطبيعي إلى أوروبا، مع توسيع البنية التحتية المناسبة.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد أعلن يوم 8 مايو/ آذار الجاري، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه بين "السداسية الدولية" في عام 2015، كما أعلن ترامب استئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة.