براد بيت يعتدي بالضرب على منتج أميركي تحرش بزميلته النجمة الشهيرة

جهينة نيوز:

كشفت الممثلة الأميركية غوينيث بالترو أن مواطنها النجم براد بيت، سبق أن أقدم على ضرب المنتج السينمائي هارفي واينستين، المتهم بتحرشه بعدد كبير من نجمات هوليوود، مثل سلمى حايك.

وقد قالت بالترو في برنامج "سيريوس أكس"، إن بيت ضرب هارفي مهدداً اياه بالقتل، بسبب اعتداء الأخير عليها.

وكما أوضحت أن بيت دفع هارفي نحو الحائط وكاد أن يخنقه، موجهاً إليه تهديده "سوف أقتلك"، مضيفة أن ذلك حدث ليلة عرض فني بعنوان "هاملت".

يُذكر أن بالترو كانت الأولى في الإعلان عن تحرشات واينستين، خلال مقابلة لها في صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية