براد بيت يعتدي بالضرب على منتج أميركي تحرش بزميلته النجمة الشهيرة

الخميس, 24 أيار 2018 الساعة 14:07 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

براد بيت يعتدي بالضرب على منتج أميركي تحرش بزميلته النجمة الشهيرة

جهينة نيوز:

كشفت الممثلة الأميركية غوينيث بالترو أن مواطنها النجم براد بيت، سبق أن أقدم على ضرب المنتج السينمائي هارفي واينستين، المتهم بتحرشه بعدد كبير من نجمات هوليوود، مثل سلمى حايك.

وقد قالت بالترو في برنامج "سيريوس أكس"، إن بيت ضرب هارفي مهدداً اياه بالقتل، بسبب اعتداء الأخير عليها.

وكما أوضحت أن بيت دفع هارفي نحو الحائط وكاد أن يخنقه، موجهاً إليه تهديده "سوف أقتلك"، مضيفة أن ذلك حدث ليلة عرض فني بعنوان "هاملت".

يُذكر أن بالترو كانت الأولى في الإعلان عن تحرشات واينستين، خلال مقابلة لها في صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا