"جيش خالد" الارهابي يلجأ الى التعامل بالذهب بدلا من الليرة والدولار!

جهينة نيوز

استبدل تنظيم “جيش خالد بن الوليد” الارهابي التابع لتنظيم “داعش” الارهابي في ريف درعا، العملات الورقية بالذهب، في جباية الغرامات التي يفرضها على المخالفين لقراراته الشرعية.

ونشر التنظيم الارهابي عبر معرفاته الرسمية صورة أظهرت معاقبة تجار دخان بتغريمهم بـ 30 غرامًا من الذهب، و79 جلدة، إلى جانب السجن لمدة شهر كامل.

ونقلت صحيفة تابعة للمسلحين عن أهالي حوض اليرموك ان “لجوء الفصيل إلى الذهب يعود لكونه ملاذًا آمنًا من التعامل بالليرة أو الدولار كما يبعده عن التزوير وهو خيار أفضل من تلف العملة او احتراقها” حسب تعبيرهم.

وتعتبر الخطوة التي اتبعها “جيش خالد” باللجوء إلى الذهب الأولى من نوعها في مناطق سيطرته بريف درعا.

ويسيطر تنظيم “جيش خالد” على معظم بلدات حوض اليرموك بريف درعا ويتمركز ارهابيوه في مناطق حوض اليرموك وقرية جملة وعابدين الحدوديتين مع الجولان المحتل، إضافة لمنطقة القصير وكويا على الحدود مع الأردن.