مؤشر سوق دمشق ينخفض 19 نقطة و 21 مليون ليرة تداولات بورصة أمس

جهينة نيوز

انخفض حجم وقيم التداول في سوق دمشق للأوراق المالية حيث أغلقت جلسة تداول يوم أمس الاربعاء على حجم تداول قدره 30ألف سهم موزعة على 51 صفقة بقيمة تداولات بلغت 21مليون ليرة .

بالمقابل انخفض مؤشر السوق 19 نقطة عن الجلسة الماضية حيث أغلق على قيمة 5587 نقطة وبنسبة تغير سالبة قدرها -0.35%.‏

و تصدر سهم بنك سورية الدولي الإسلامي المقدمة من حيث قيم التداول حيث تم تداول 10آلاف سهم بقيمة تداول 10ملايين ليرة من خلال 19 صفقة ليغلق سهمه على سعر 1050ليرة منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -0.66%، ومن ثم جاء سهم بنك قطر الوطني- سورية حيث تم تداول 11ألف سهم بقيمة تداول 4 ملايين ليرة من خلال 14 صفقة، ليغلق سهمه على سعر 415ليرة منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -0.15%، تلاه سهم بنك البركة - سورية حيث تم تداول 2000 سهم بقيمة تداول 2 مليون ليرة من خلال 4 صفقات ليغلق سهمه على سعر 1260ليرة منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -1.95%.‏

هذا ولا يزال سهم البنك العربي- سورية موقوفاً عن التداول لحين تزويد السوق بنسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للبنك، إضافة لسهم شركة العقيلة للتأمين التكافلي وسهم الشركة السورية الكويتية للتأمين، إضافة لسهم المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق موقوفاً عن التداول لحين تزويد السوق بنسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة.‏

في حين لم تتم أي صفقة على كل من السورية الدولية للتأمين - أروب، بنك عوده سورية، بنك بيبلوس- سورية، بنك بيمو السعودي الفرنسي، بنك الأردن - سورية، بنك سورية والمهجر، الشركة السورية الوطنية للتأمين، الاتحاد التعاوني للتأمين، بنك الشرق.‏

صحيفة الثورة