الاتصالات: تحديـد الباقات سيؤثر إيجاباً في جودة الخدمة.. المواطنون: الباقات ستكون حكراً على الأغنياء!

جهينة نيوز

أثارت تصريحات الشركة السورية للاتصالات عن عزمها إطلاق باقات انترنت مفتوحة لذوي الاستهلاك الكبير وباقات محددة لذوي الاستهلاك المتوسط والقليل، وبأجور متفاوتة بحجة « تحقيق العدالة بين المشتركين

ولكون هذا «الإجراء متبع في كل دول العالم « موجة من ردود الافعال المستهجنة والمستنكرة والرافضة لإصدار القرار لدى شريحة واسعة من المواطنين في الشارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي رأوا فيها اجحافاً بحقهم ووسيلة جديدة لاقتصاص الارباح على حسابهم.‏

وفي استطلاع لآراء عدد منهم أجرته «الثورة» لم يجد المواطن مصطفى شعبان في القرار سوى عملية تجارية جشعة غايتها الربح وجمع المال من المواطنين بغض النظر عن ظروفهم المعيشية السيئة، ورأى عمار سالم أن هذه الخطوة ستؤدي لجعل الخدمة حكراً على الأغنياء وحرمانها لمتوسطي الدخل والفقراء وستعمق التمايز الطبقي في المجتمع السوري، وعبرت المواطنة مي المصري عن استيائها من القرار كونه لا يتناسب مع قدرتها المالية فهي موظفة وبالكاد تستطيع دفع الرسوم الشهرية المترتبة على استخدامها لخدمة الإنترنت رغم سوء جودتها شأنها شأن باقي الموظفين مطالبة الوزارة بإعادة النظر في القرار المجحف، فيما فضل المواطن محمد بسمجي التريث وعدم استباق الامور في الحكم على القرار قبل اتضاح باقي تفاصيله والتي يمكن أن تكون فعلياً في صالح المشتركين من حيث تحسين الجودة والسرعة حسب رأيه، واعتبر جودت سليمان أن الحكومة لا تعير ادنى اهتمام بآراء الناس ففي كل مرة تعمد إلى زيادة الاسعار بحجة تحسين الجودة والسرعة وتكون النتيجة تراجع الخدمة للأسوأ، وطالب المواطن عمار عمار بعمل استبيان الكتروني لاستقصاء آراء المواطنين بالقرار قبل استصداره إن كانت الشركة فعلاً تهتم بآراء المواطنين ومصالحهم.‏

من جهتها نفت وزارة الاتصالات والتّقانة في بيان لها وجود إي تعديل على سياسة الاستخدام أو أي تعديل على أجور وتسعير الإنترنت معتبرة أن تحويل خدمة adsl الى باقات محدودة وأخرى غير محدودة، وبأجور مختلفة بحسب تصريحات صادرة عن الشركة السورية للاتصالات لا يعني بأي حال من الأحوال رفع الأسعار، ومطمئنة المواطنين بأن وضع سياسة الاستخدام العادل وإيصال الخدمة إليهم بالجودة والسّعر المناسبين ستبقى من أولويات وزارة الاتصالات التي ستبقى تعمل عليها لافتة إلى أنه وبرغم الظّروف الحاليّة لم يتمّ رفع أسعار الاتصالات الخلوية والثابتة خلال العامين الماضيين.‏

أما الشركة السورية للاتصالات التي كشفت عن أن انطلاق الباقات الجديدة لن يكون قبل مطلع العام القادم عادت لتؤكد من جانبها بأن تطبيق آلية المحاسبة الجديدة لباقات الإنترنت المحددة وغير المحددة المزمع إطلاقها سينعكس بشكل إيجابي وملحوظ على جودة خدمة الإنترنت وأن هذه الآلية متبعة لدى جميع مزودات الخدمة عالمياً. مبينة أن العمل يجري حالياً على دراسة إمكانية تطبيقها بما يلبي احتياجات كافة الشرائح الطالبة للخدمة، بحيث تكون على فئتين باقات استهلاك محددة للمشتركين ذوي الاستهلاك العادي وباقات غير محددة للمشتركين ذوي الاستهلاك العالي جداً(غير العادي)، مع الأخذ بالاعتبار حجم الاستهلاك العادي للشريحة الأعظم من المشتركين بحيث لا تتأثر من موضوع تحديد الباقات، في حين ستتمكن الشرائح ذات الاستهلاك العالي جداً والتي تستخدم الإنترنت عادة لأغراض تجارية من الانتقال الى شريحة الاستهلاك غير المحددة بما يلبي متطلباتها.‏

وأوضحت الشركة أن تطبيق مبدأ تحديد الباقات لا يعني انقطاع خدمة الإنترنت عن المشترك بفئة الباقات المحددة في حال تجاوز حجم الاستهلاك المحدد للباقة لديه، بل سيحتفظ بالخدمة لكن بسرعة أخفض لحين تجديد الباقة، وأن هذه الآلية قد تتيح مستقبلاً إصدار باقات استهلاك محددة تناسب شرائح مستهلكين أقل استهلاكاً وبأجور مخفضة عن الحالية، وسيتم تطبيق هذه الآلية وكافة الاجراءات المتعلقة بها من خلال التنسيق بين الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والبريد وكافة مزودات خدمة الإنترنت في سورية.‏