52 شركة محلية تشارك في معرض صنع في سورية في بنغازى الليبية

جهينة نيوز

بمشاركة 52 شركة صناعية سورية انطلقت أمس في مدينة بنغازى الليبية فعاليات معرض صنع فى سورية للبيع المباشر الذى يقيمه اتحاد المصدرين السوري وغرفة صناعة دمشق وريفها بدعم من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومجلس أصحاب الاعمال في مدينة بنغازي.

ويتضمن المعرض منتجات من الالبسة والاحذية والاغذية والمنظفات والمنتجات الكيميائية والهندسية ويستمر حتى

نهاية شهر رمضان.

واكد رئيس اتحاد المصدرين محمد السواح أهمية هذا المعرض الذى يقدم تشكيلة واسعة من المنتجات السورية للمستهلكين الليبيين بالجودة المعروفة والاسعار المناسبة لاعادة فتح الاسواق الليبية امام المنتجات السورية ومن خلالها الى الاسواق الافريقية. ولفت الى سعى الاتحاد لاقامة مركز للصادرات السورية في بنغازى سيتم تجديد وتحديث منتجاته باستمرار من قبل الصناعيين السوريين ليساهم فى تزويد الاسواق الليبية بشكل متواصل بالمنتجات السورية.

رئيس الوفد السوري المشارك فى المعرض ربا عبود راجحة عبرت عن سعادتها في تفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين سورية وليبيا من خلال هذا المعرض.

من جهته بين رئيس مجلس ادارة معرض بنغازي الدولي عبد الله الورشفاني ان معرض صنع فى سورية يعد حدثا اقتصاديا مهما على مستوى اعادة العلاقات الاقتصادية بين سورية وليبيا وهو البوابة التى ستفتح نافذة اقتصادية لمدينة بنغازى وليبيا تحرك عجلة الاقتصاد في البلاد وبين البلدين.

سانا