نيمار يعود من إصابته أفضل مما كان متوقعاً

جهينة نيوز

كشف مدرب اللياقة البدنية في المنتخب البرازيلي لكرة القدم أن عودة نجم باريس سان جرمان الفرنسي نيمار من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لأكثر من شهرين، "أفضل مما كان متوقعا".

وقال فابيو ماهسيريدجيان من مقر تمارين المنتخب البرازيلي في تيريسوبوليس قرب ريو دي جانيرو "لقد حقق تقدما جيدا. يتدرب كل يوم. ويمكنني القول أن تطوره كان أفضل من المتوقع".

وبدأت تحضيرات منتخب البرازيل رسميا لخوض غمار كأس العالم في روسيا 2018 الاثنين مع وصول نيمار برفقة عدد من اللاعبين إلى مقر التمارين في تيريسيبوليس. ووصل نيمار إلى مقر التدريب بطائرة مروحية مع زميله في سان جرمان تياغو سيلفا ودوغلاس كوستا وريناتو اغوستو.

ويكتمل نصاب المنتخب البرازيلي الفائز بكأس العالم 5 مرات (رقم قياسي) في 28 مايو بعد انضمام مارسيلو وكاسيميرو (ريال مدريد الإسباني) وروبرتو فيرمينو (ليفربول الانجليزي) الذين يستعدون للمواجهة المرتقبة بين الفريقين في نهائي دوري أبطال أوروبا السبت في كييف.

وسينضم الثلاثي إلى صفوف المنتخب في لندن حيث سيتابع السيليساو تدريباته قبل التوجه إلى روسيا.

وبدأت التمارين رسميا الأربعاء بعدما خصص اليومان الأولان للفحوص الطبية والتدريبات في قاعة مقفلة.

وأكد مدير المنتخبات البرازيلي إيدو غاسبار أن نيمار سيكون في جاهزيته التامة لخوض المباراة الأولى في كأس العالم في روسيا.

وقال غاسبار في مؤتمر صحافي في مقر تدريب المنتخب "المعدون البدنيون متفائلون وبحسب معلوماتهم نحن واثقون من أنه (نيمار) سيكون في كامل جاهزيته البدنية للمباراة الأولى في 17 يونيو (ضد سويسرا) ليس فقط على الصعيد البدني فحسب بل المعنوي أيضا".

وكشف الأربعاء طبيب المنتخب رودريغو لاسمر الذي أجرى العملية الجراحية لنيمار، أن الأخير "يستعيد حركاته المعتادة تدريجيا". وأضاف "الخطوة التالية هي التدريب الجماعي الكامل ثم خوض المباريات. نقوم بكل شيء ممكن من أجل أن يشعر بالراحة".

وسيقف نيمار على مدى جهوزيته في المباراتين الوديتين المقررتين ضد كرواتيا في الثالث من يونيو، ثم ضد النمسا في العاشر منه، قبل أن يبدأ "سيليساو" مشواره الروسي بعدها بسبعة أيام.

وأشار لاسمر إلى أن جناح يوفنتوس الإيطالي دوغلاس كوستا قد يغيب عن المباراتين الوديتين بسبب "إصابة عضلية بسيطة".

المصدر: أ ف ب