تراجع بأسعار النفط بسبب توقعات بزيادة انتاج أوبك

جهينة نيوز

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس لتوقعات بأن أعضاء أوبك سيرفعون الإنتاج في مواجهة بواعث القلق بشأن المعروض من فنزويلا وإيران.

وتأثرت الأسعار أيضا بزيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة مما دفع فرق السعر بين برنت والخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط ليقترب من أعلى مستوياته في ثلاث سنوات.

و كانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت منخفضة 37 سنتا بما يعادل 0.46 بالمئة عند 79.43 دولار للبرميل.

ونزلت عقود خام غرب تكساس 27 سنتا أو 0.38 بالمئة إلى 71.57 دولار للبرميل.

وابلغت مصادر في أوبك رويترز أن منظمة البلدان المصدرة للبترول قد تقرر زيادة إنتاج النفط لتعويض تراجع المعروض من إيران وفنزويلا وسط مخاوف واشنطن إزاء موجة صعود في أسعار الخام.