واشنطن: مصرون على موقفنا بنزع السلاح النووي ولن نقدم أي تنازلات لبيونغ يانغ

جهينة نيوز

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن عقد القمة "الكورية الشمالية الأمريكية" يتوقف كليا على استجابة الزعيم كيم جونغ-أون لنزع السلاح النووي بالكامل.

وقال بومبيو خلال استجوابه أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب امس الأربعاء إن بلاده ستصر على موقفها حتى تتخذ بيونغ يانغ إجراءات جديرة بالثقة لنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية بصورة كاملة لا رجعة فيها.

وأضاف: "ندرك جيدا تاريخ النظام الكوري الشمالي.. حان الوقت لحل مشكلته.. الصفقة السيئة ليست خيارا، والصفقة الصحيحة إذا لم تكن على طاولة التفاوض، فإن بلاده ستترك موقع التفاوض" وأشار إلى أن بلاده لم تقدم أي تنازلات لـ كيم حتى الآن، وليست لديها نية للقيام بذلك.

إلا أن بومبيو عبّر في الوقت ذاته عن تفاؤله بعقد القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة المرتقبة في الـ12 يونيو المقبل.

وبشأن لقائه مع كيم، قال إنه ناقش معه الأهداف المتبادلة وما يطلبه هذا العالم وما تطلبه الولايات المتحدة وما تريده كوريا الشمالية واضاف إن "كيم أعرب صراحة عن إدراكه بأن النمو الاقتصادي والرفاهية للشعب الكوري الشمالي يتوقفان على التغيير الاستراتيجي، وواشنطن تأمل في أن تكون كوريا الشمالية على استعداد للتغيير الاستراتيجي".

وأشار بومبيو إلى تصريح كيم بأهمية تلقي المساعدات الاقتصادية الأمريكية مقابل نزع السلاح النووي، وإبداء رغبته في إنهاء الجمود الحالي بين الكوريتين، وإبرام معاهدة سلام.

روسيا اليوم