ميركل تؤكد مواصلة احترام الاتفاقية بشأن إيران

الخميس, 24 أيار 2018 الساعة 10:16 | سياسة, عالمي

ميركل تؤكد مواصلة احترام الاتفاقية بشأن إيران

جهينة نيوز

أعلنت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل اليوم الخميس أن ألمانيا ستواصل احترام خطة العمل المشتركة الشاملة للبرنامج النووي الإيراني .

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي عقب المحادثات مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تسيانغ: "بالنسبة للاتفاقية بشأن إيران، فإنها بالتأكيد ليست مثالية، لكن الخيارات الأخرى غير مستقرة بدرجة أكبر، لذا سنظل نحترم هذا الاتفاق".

كما أشارت ميركل أن جزءا من الشركات الأوروبية ربما سيتعين عليها مغادرة إيران بسبب العقوبات الأميركية قائلة "من المحتمل أن تقود العقوبات إلى حقيقة أن بعض الشركات الأوروبية سوف تكون مضطرة..إلى مغادرة إيران ".


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