بمشاركة عالمية واسعة بدء فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

جهينة نيوز

انطلقت صباح اليوم الخميس فعاليات منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، تحت شعار " بناء اقتصاد الثقة".

وحسبما افادت وكالة سبوتنيك يبحث المنتدى تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري والمالي والاستثماري وإيجاد حلول للمشاكل التي يواجهها الاقتصاد العالمي، بمشاركة كبرى فعاليات والمنظومات الاقتصادية العالمية.

ويشهد سنويا المنتدى إبرام العديد من الاتفاقيات والصفقات ومذكرات التفاهم بين كبرى المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية اضافة الى حلقات البحث التي تناقش مختلف التوجهات الاقتصادية.

ويمتد منتدى سانت بطرسبر غ الاقتصادي الدولي في الفترة ما بين 24-26 أيار /مايو حيث يبلغ عدد المشاركين هذا العام 15 الفا من دول مختلفة، من بينهم زعماء دول وحكومات بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الياباني شينزو ابي، بالاضافة الى المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كرستينا لاغارد.

كما يشارك عدد كبير من وزراء والفعاليات الاقتصادية ووفود من مختلف الدول العربية، من بينهم وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، ووزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، ووزير خارجية حكومة الوفاق الوطني الليبي محمد طاهر سيالة والمدير التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية سلطان احمد بن سليم.

ويتزامن انعقاد المنتدى في هذا العام مع الذكرى ال 315 لتأسيس مدينة سانت بطرسببرغ.