أمريكا تطرد اثنين من دبلوماسيي فنزويلا

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة تطرد اثنين من الدبلوماسيين الفنزويليين ردا على إجراءات مماثلة من جانب فنزويلا.

وجاء في بيان وزارة الخارجية اتخذ قرار بأن يغادر الولايات المتحدة خلال 48 ساعة القائم بأعمال فنزويلا في أمريكا ونائب القنصل العام في هيوستن.

ويأتي ذلك ردا على قرار الحكومة الفنزويلية بطرد القائم بأعمال الولايات المتحدة ونائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في فنزويلا.

وقال المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر ناويرت: "إن الاتهامات التي يفسرها قرار الرئيس نيكولاس مادورو، لا أساس لها: يؤدي دبلوماسييونا واجباتهم الرسمية بمسؤولية وفقا للممارسات الدبلوماسية ومعايير اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. ونحن نرفض أي تفسير أخر".

وأعلن الرئيس الفنزويلي، نيقولاس مادودو، يوم الثلاثاء المنصرم، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة، شخصا غير مرغوب فيه، وطالبه بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة.

سبوتنيك